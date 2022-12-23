Большая часть реконструируемого участка дороги Баку-Губа-граница с РФ введена в эксплуатацию
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Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана завершена большая часть работ по реконструкции деформированного участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией в направлении Губа-Баку. Реконструированный участок дороги сегодня был сдан в эксплуатацию.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

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