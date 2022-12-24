https://news.day.az/economy/1522615.html На реализацию госпрограммы "Большое возвращение" необходимо около 20 миллиардов манатов - Вусал Гасымлы
На реализацию госпрограммы "Большое возвращение" необходимо около 20 миллиардов манатов - Вусал Гасымлы
Для реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики необходимы финансовые ресурсы в размере около 20 миллиардов манатов.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы во время выступления на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".
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