На реализацию госпрограммы "Большое возвращение" необходимо около 20 миллиардов манатов

Для реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики необходимы финансовые ресурсы в размере около 20 миллиардов манатов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы во время выступления на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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