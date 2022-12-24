https://news.day.az/economy/1522654.html Готовятся документы по территориальному планированию 43 населенных пунктов в Карабахе
Готовятся документы по территориальному планированию 43 населенных пунктов в Карабахе
Готовятся документы по территориальному планированию 43 населенных пунктов в Карабахе.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".
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