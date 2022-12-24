Завершается подготовка пилотного проекта дорожно-уличной сети Агдама

Завершается подготовка пилотного проекта дорожно-уличной сети города Агдам.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции, посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

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