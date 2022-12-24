На дороге Баку-Шамахы-Евлах введен в эксплуатацию новый пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ввело в эксплуатацию надземный пешеходный переход на 25-м километре автодороги М-4 Баку-Шамахы-Евлах.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, обе стороны дороги построены новые заездные карманы для автобусов, две автобусные остановки, диспетчерская для сотрудников, контролирующих работу перехода, а также полностью благоустроена территория вокруг перехода.

Новая дорога для пешеходов, состоящая из двух входов и выходов, представляет собой металлическую конструкцию без центральной опоры, с общей длиной 45 метров, длиной проезжей части - 39 метров, шириной - 3,5 метра, шириной лестницы - 3 метра, а высотой от уровня дороги - 5,5 метра. Переход также снабжен современным лифтом и устройством видеонаблюдения.