https://news.day.az/economy/1522964.html Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
Назван объем операций через азербайджанскую платформу электронной коммерции
На сегодня общее количество успешных операций через платформу электронной коммерции в Азербайджане составляет более 219,6 тысячи.
Об этом сказал Day.Az основатель и директор стартапа Epoint Зейнал Керимзаде.
По его словам, средняя сумма операций составляет 63,01 маната.
"Наша компания специализируется на технологических решениях, системах оптимизации бизнеса, электронной коммерции и безналичных расчетах", - сказал Керимзаде.
Он подчеркнул, что на сегодня общий оборот платформы превышает 13,842 миллиона манатов, а общее количество зарегистрированных клиентов около 300.
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