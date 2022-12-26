Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан сыграет ключевую роль в переходе Европы к "чистой" энергии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Аллан Мастард, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources, бывший посол США в Туркменистане.

"Азербайджан наделен богатым потенциалом для производства солнечной и ветровой энергии, а также обладает некоторым гидроэлектрическим и геотермальным потенциалом. Таким образом, "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" вероятно, сыграет решающую роль в обеспечении электроэнергией Европы. Поставка электроэнергии экономически конкурентоспособна с трубопроводным природным газом, поскольку на транспортировку приходится около 10 процентов стоимости доставки, и даже более конкурентоспособна по сравнению с транспортировкой сжиженного природного газа", - сказал он.

По словам экс-посла, учитывая острую потребность ЕС в замене 155 миллиардов кубометров российского природного газа в год, а также 40 процентов потребления нефти, которое в последние годы приходится на Россию, очевидно, что в интересах большего числа европейских стран сотрудничать в области развития зеленой энергии.

"Переход на возобновляемые источники энергии с ископаемого топлива займет десятилетия и в него будут вовлечены все страны. Поэтому соглашения о сотрудничестве в области зеленой энергетики имеют большое значение. Требуемые инвестиции огромны, и достижение эффекта масштаба в инфраструктуре будет иметь решающее значение для сокращение затрат", - отметил Мастард.

Таким образом, соглашение, подписанное между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, служит объединяющей силой между энергетическими системами этих стран. В развитие меморандума о сотрудничестве в энергетическом секторе, подписанного в июле этого года между Азербайджаном и ЕС, который, помимо удвоения поставок азербайджанского газа в Европу, также предусматривает активизацию сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, это соглашение приносит пользу как Азербайджану, так и Европе с точки зрения перехода к чистой энергии. Азербайджан, уже зарекомендовавший себя как надежный поставщик газа, также будет помогать своим партнерам в переходе на чистые источники энергии и, в то же время, укреплять собственную экономику.