ВБ о поддержке Азербайджана в развитии "голубой экономики"

Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк (ВБ) готов сотрудничать с правительством Азербайджана в решении приоритетных задач по развитию устойчивой морской среды.

Об этом сказала Trend Ксения Львовская, менеджер по вопросам окружающей среды, природных ресурсов и "голубой экономики" в департаменте устойчивого развития Европы и Центральной Азии ВБ, передает Day.Az.

По ее словам, Азербайджан обладает большим потенциалом в улучшении того, что эксперты называют "голубой экономикой", которая заключается в эксплуатации, сохранении и регенерации морской среды.

"Под этим термином мы понимаем устойчивую, инклюзивную экономику в прибрежном и морском пространстве, и здесь Азербайджану повезло получить все источники. Имея большую протяженность прибрежного и морского пространства, где уже наблюдается уверенная экономическая активность, Азербайджан мог бы увеличить свои возможности в этой области", - сказала Львовская.

Как справедливо отметила эксперт, потенциал "голубой экономики" может быть ограничен, если она не будет развиваться более устойчивым образом.

"Например, это касается загрязнения моря, будь то разливы нефти, сточные воды или пластик, что является еще одной проблемой глобального значения. Если эти проблемы не будут решены, будет трудно развивать туризм или привлекать частных инвесторов в другие сектора экономики, включая потенциально новые сектора, рыболовство, морскую культуру и так далее", - отметила Львовская.

Рекомендации ВБ для Азербайджана в этом отношении заключаются в обеспечении государственных инвестиций в инфраструктуру для улучшения экологического состояния побережья и ликвидации заброшенных скважин, а также в принятии надежных мер в отношении инновационных финансовых механизмов для поддержки инвестиций частного сектора в "зеленые" и устойчивые отрасли промышленности вдоль побережья.

"ВБ и Азербайджан уже находятся на успешной стадии сотрудничества в различных экономических сферах. Возобновляемая энергетика очень важна для более экологичного экономического роста в Азербайджане и во всем мире. Группа ВБ совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) поддерживает такую инициативу, как Дорожная карта оффшорной ветроэнергетики, которая является отличным примером развития "голубой экономики", - заключила эксперт.