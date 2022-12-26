Официальный курс маната к мировым валютам на 26 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8068 маната соответственно, сообщает в понедельник  Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8068

1 австралийский доллар

AUD

1,1416

1 аргентинский песо

ARS

0,0097

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3294

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0999

100 южнокорейских вон

KRW

0,1333

1 чешская крона

CZK

0,0746

100 чилийских песо

CLP

0,1939

1 китайский юань

CNY

0,2437

1 датская крона

DKK

0,2429

1 грузинский лари

GEL

0,6311

1 гонконгский доллар

HKD

0,2178

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0522

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1617

1 швейцарский франк

CHF

1,8216

1 израильский шекель

ILS

0,485

1 канадский доллар

CAD

1,2501

1 кувейтский динар

KWD

5,5519

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3842

1 мексиканский песо

MXN

0,0878

1 молдавский лей

MDL

0,0885

1 египетский фунт

EGP

0,0687

1 норвежская крона

NOK

0,1724

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3892

1 российский рубль

RUB

0,0246

1 сингапурский доллар

SGD

1,2574

1 саудовский риал

SAR

0,4521

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2624

1 турецкая лира

TRY

0,0911

1 тайваньский доллар

TWD

0,0554

1 таджикский сомони

TJS

0,1661

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2823

1 новозеландский доллар

NZD

1,0682