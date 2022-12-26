Азербайджан увеличит поставки газа из России

Россия договорилась с Азербайджаном увеличить поставки газа для его внутреннего потребления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа. В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы", - сказал он.

Новак также отметил, что Россия обсуждает рост поставок газа для внутренних рынков Казахстана и Узбекистана на фоне увеличения потребления ими этого вида топлива. Кроме того, РФ в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана.