Микаил Джаббаров назвал объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам

В связи с субсидированием процентов по текущим займам предпринимателям было выплачено 67,9 миллиона манатов по 5 047 кредитам.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"По состоянию на первое декабря 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 71,4 миллиона манатов по 5 047 заявкам", - говорится в публикации.