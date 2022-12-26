https://news.day.az/economy/1523029.html Микаил Джаббаров назвал объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам - ФОТО
Микаил Джаббаров назвал объём средств, выданных предпринимателям в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам - ФОТО
В связи с субсидированием процентов по текущим займам предпринимателям было выплачено 67,9 миллиона манатов по 5 047 кредитам.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"По состоянию на первое декабря 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 71,4 миллиона манатов по 5 047 заявкам", - говорится в публикации.
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