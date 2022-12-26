Выделен льготный кредит на выращивание ягод в Исмаиллы

Выделен льготный кредит в размере 250 тысяч манатов на выращивание ягод в тепличных и в естественных условиях в Исмаиллинском районе.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил льготный кредит в размере 250 тысяч манатов предпринимателю Парвизу Шахвердиеву, работающему в Исмаиллинском районе", - отметил министр.