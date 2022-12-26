В Азербайджане эта процедура освобождается от НДС

В Азербайджане процедура по предоставлению жилого помещения арендаторам освобождается от НДС Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Государственной налоговой службе.

Как известно, основными направлениями изменений в Налоговом кодексе на 2023 год являются совершенствование механизмов налогового администрирования, снижение финансово-налогового бремени населения за счет льгот социального характера, снижение фиксированных налоговых расходов кредитных организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также снижение налогового бремени за счет стимулирования инвестиционного климата, в том числе местного производства и т.д.

Согласно информации, одним из изменений, предусмотренных Налоговым кодексом, является освобождение от НДС операции предоставления жилого помещения арендаторам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Указом главы государства от 25 января 2019 года утвержден "Порядок предоставления жилого помещения в аренду с обязательством продажи Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджанской Республики". С марта 2020 года Фондом начата покупка жилых помещений и передача их в собственность арендаторам на соответствующих условиях. В соответствии с требованиями Налогового Кодекса, объектом налогообложения НДС считается также сделка фонда по аренде жилого помещения с обязательством его продажи. Это может привести к увеличению ежемесячных платежей граждан и, как следствие, к снижению доступности для населения жилья, а также к снижению эффективности этого механизма. В связи с этим, учитывая характер и цели создания механизма сделки фонда по аренде жилого помещения с обязательством его продажи, а также социальную направленность этого, изменение предусматривает освобождение от НДС. Предлагаемая льгота будет способствовать дальнейшему совершенствованию этого механизма, в том числе удовлетворению спроса граждан на жилье и обеспечению его доступности.