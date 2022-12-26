https://news.day.az/economy/1523214.html Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства - Микаил Джаббаров
Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства - Микаил Джаббаров
Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "AqriBioEkoTexa".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.
"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "AqriBioEkoTex" льготный кредит в размере 440 тысячи манатов для финансирования проекта развития производства биотехнологической продукции в направлении поддержки сфер бизнеса", - говорится в публикации.
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