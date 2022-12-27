Азербайджан обладает огромным потенциалом для развития "голубой" экономики

Источник: Агентство международной информации Trend

Всемирный банк (ВБ) готов сотрудничать с Правительством Азербайджана в решении приоритетных задач по развитию устойчивой морской среды.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала Ксения Львовская, менеджер по вопросам окружающей среды, природных ресурсов и "голубой экономики" в департаменте ВБ по устойчивому развитию Европы и Центральной Азии, передает Day.Az.

По ее словам, Азербайджан обладает большим потенциалом в улучшении того, что эксперты называют "голубой экономикой", которая заключается в эксплуатации, сохранении и регенерации морской среды.

"Под этим термином мы понимаем устойчивую, инклюзивную экономику в прибрежном и морском пространстве, и здесь Азербайджану повезло получить все источники. Имея большую протяженность прибрежного и морского пространства, где уже наблюдается уверенная экономическая активность, Азербайджан мог бы увеличить свои возможности в этой области", - сказала Львовская.

Как справедливо отметила эксперт, потенциал "голубой экономики" может быть ограничен, если она не будет развиваться более устойчивым образом.

"Например, это касается загрязнения моря, будь то разливы нефти, сточные воды или пластик, что является еще одной проблемой глобального значения. Если эти проблемы не будут решены, будет трудно развивать туризм или привлекать частных инвесторов в другие сектора экономики, включая потенциальные - рыболовство, морскую культуру и так далее", - отметила Львовская.

Рекомендации ВБ для Азербайджана в этом отношении заключаются в обеспечении государственных инвестиций в инфраструктуру для улучшения экологического состояния побережья и ликвидации заброшенных скважин, а также в принятии надежных мер в отношении инновационных финансовых механизмов для поддержки инвестиций частного сектора в "зеленые" и устойчивые отрасли промышленности вдоль побережья.

"ВБ и Азербайджан уже находятся на успешной стадии сотрудничества в различных экономических сферах. Возобновляемая энергетика очень важна для более экологичного экономического роста в Азербайджане и во всем мире. Группа ВБ совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) поддерживает Дорожную карту оффшорной ветроэнергетики, которая является отличным примером развития "голубой экономики", - сказала эксперт.

Говоря о развитии производства чистого водорода в Азербайджане, Львовская отметила, что ВБ готов оказать поддержку стране в этой области.

"Действительно, наша предварительная оценка показывает, что Азербайджан как страна с экономикой, основанной на ископаемом топливе, обладает потенциалом для производства "чистого", то есть "синего", "зеленого" и "бирюзового" водорода. Это тип альтернативного чистого энергетического ресурса, в котором нуждаются многие богатые водородом страны", - сказала она.

По словам эксперта, на данный момент ВБ готовит "Отчет о климате и развитии страны" для Азербайджана, где дается более подробная и углубленная оценка потенциала производства водорода в стране, с конкретными рекомендациями для правительства, а также потенциалом поддержки ВБ в этой области.

"Мы следуем нашей пятилетней программе вместе с правительством Азербайджана, и в настоящее время собираемся начать подготовку "Рамок странового партнерства", чтобы наметить пути нашего сотрудничества, включая процесс финансирования на следующие пять лет. Мы с нетерпением ожидаем услышать приоритеты правительства, и, безусловно, возобновляемые источники энергии, как мы полагаем, будут в приоритете", - добавила Львовская.

В заключение эксперт ВБ рассказала о недавно подготовленном отчете "Азербайджан: на пути к зеленому росту", и отметил, что ключевым посылом доклада является поддержка частных инвестиций в "зеленую" экономику.

По мнению эксперта, этого можно достичь за счет сочетания сильной политики в этой сфере, регулирования, инновационных механизмов финансирования и государственно-частного партнерства.

Поддержка рыночного подхода в секторах, использующих возобновляемые природные ресурсы, таких как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, лесное хозяйство, рыболовство и морская культура, будет иметь большое значение для достижения "зеленого" экономического роста, отметила она, добавив, что в то же время эти сектора имеют высокий потенциал для роста числа рабочих мест.

"Зеленая" трансформация - это долгий путь, для этого требуется долгосрочное видение, подкрепленное конкретными стратегиями с краткосрочными, средне- и долгосрочными мерами, и, с точки зрения политических реформ, важно начать их осуществление без промедления. Я думаю, что у Азербайджана существует высокий человеческий, технический и инвестиционный потенциал для успешного осуществления этих реформ", - сказала в завершение эксперт.