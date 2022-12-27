Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,6%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают повышенного спроса на этот вид сырья после новостей из Китая и США, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,62% - до 85,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 80,06 доллара.

Комитет по делам здравоохранения Китая в понедельник сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих в КНР будут отменены ПЦР-тестирование и централизованная изоляция.

Кроме того, в США из-за экстремальных погодных условий было прекращено производство бензина и дизельного топлива на двух крупнейших НПЗ - Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay, что повлияло на объемы предложения сырья.