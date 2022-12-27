Казахстан может увеличить экспорт нефти через Азербайджан

Источник: Агентство международной информации Trend

Предложенное ЕС ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу 5 декабря, уже вызвало много неопределенностей на мировом энергетическом рынке. И Центральная Азия, которая в значительной степени зависит от трубопроводной инфраструктуры России, также может столкнуться с серьезными последствиями.

Как сказал Trend Филипп Лаусберг, политический аналитик Центра европейской политики (EPC), поскольку ограничение цен делает российский экспортный маршрут еще менее привлекательным, это может привести к дальнейшему увеличению экспорта казахстанской нефти через Азербайджан, передает Day.Az.

Он также отметил, что, поскольку на рынке, вероятно, будет меньше российской нефти, это может привести к снижению мировых поставок нефти и повышению цен.

"Казахстан как основной производитель нефти в Центральной Азии получит выгоду от этих более высоких цен, если ему удастся экспортировать свою нефть в обход России. С сентября он также экспортирует часть своей нефти по азербайджанским трубопроводам", - сказал эксперт.

По его словам, Казахстан традиционно экспортирует свою нефть по трубопроводу, ведущему в российский порт Новороссийск, и тем самым ограничение цен на нефть, скорее всего, негативно скажется на добыче нефти и доходах страны, отметил он.

"Эмбарго ЕС на российскую нефть увеличит европейский спрос на нефть из других стран. Практически все другие нефтедобывающие страны, вероятно, выиграют от роста европейского спроса на их сырую нефть и, возможно, от повышения цен. Это включает в себя экспортеров нефти из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, а также Азербайджан", - добавил Лаусберг.