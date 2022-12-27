Австрийская компания открыла представительство в Азербайджане

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала "LUKOIL Technology Services GMBH".

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство, ООО является "дочкой" австрийской компании LUKOIL Technology Services GMBH.

Его официальным представителем является гражданин РФ Эмин Агаев.

Отметим, что LUKOIL Technology Services GmbH - дочерняя компания ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ", зарегистрирована в феврале 2005 года в Вене (Австрия). Компания осуществляет деятельность по информационно-технологическому обслуживанию зарубежных предприятий вертикально-интегрированной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".