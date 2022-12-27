К сведению лиц, ввозящих товары в Азербайджан

В Азербайджане утверждены новые правила ввоза в страну товаров.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, обращению (декларацию), поступившую в таможенный орган в связи с осуществлением пропуска товаров, предлагается рассматривать в течение одного дня. В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при пропуске товаров таможенный орган обязан уведомить об этом декларанта в течение 24 часов с момента подачи декларации в таможенный орган.

Законопроект разработан с целью совершенствования процедур пропуска товаров через таможенные пограничные пункты, особенно в связи с необходимостью определения таможенной стоимости, усиления обязательств таможенных органов в этой области, в результате чего обеспечивается более быстрый пропуск товаров.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.