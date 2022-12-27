Хорошая новость для иностранных специалистов по ИКТ в Азербайджане

Иностранным ИКТ-специалистам будет предоставлено разрешение на временное проживание в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, это изменение в Миграционный кодекс было вынесено сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, к числу иностранцев и лиц без гражданства, которым не требуется получение разрешения на работу, добавляются резидент технопарка и специалисты с опытом работы в сфере информационно-коммуникационных технологий, привлекаемые этим резидентом к трудовой деятельности на территории страны. В соответствии с этим предусмотрена выдача этим лицам разрешения на временное проживание на территории Азербайджана.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.