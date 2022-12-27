В Азербайджане эти спортивные награды освобождаются от налогов
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В Азербайджане спортивные денежные призы размером до 50 тысяч манатов освобождаются от налогообложения.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

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