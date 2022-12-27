https://news.day.az/economy/1523511.html В этом году стартовали масштабные работы в транспортно-коммуникационной сфере - Джейхун Байрамов
В этом году стартовали масштабные работы в транспортно-коммуникационной сфере - Джейхун Байрамов
В этом году стартовали масштабные работы в транспортно-коммуникационной сфере.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции по итогам года.
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