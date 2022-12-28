Энергетический меморандум между ЕС и Азербайджаном - начало нового этапа экономического сотрудничества

Источник: Агентство международной информации Trend

Подписание энергетического меморандума между ЕС и Азербайджаном является рациональным шагом и, скорее всего, является началом нового этапа социально-экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Об этом сказал Trend бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич, передает Day.Az.

Бывший преммьер-министр Молдовы отметил, что мировая экономика переживает серьезный кризис доверия, и глобальный диалог, к сожалению, нельзя назвать конструктивным и дружественным.

"В условиях политических и военных конфликтов тема безопасности является приоритетной. Безопасность является результатом ответственной политики, основанной на взаимном уважении, терпении и мудрости. В этих условиях особенно ценными качествами стали стабильность и предсказуемость Азербайджана. В этой связи, подписание энергетического соглашения между ЕС и Азербайджаном является рациональным шагом и, скорее всего, является началом нового этапа социально-экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Я считаю, что это также является очередным признанием личных качеств Президента Ильхама Алиева как ответственного и мудрого руководителя. Мы должны научиться более эффективно и открыто сотрудничать, поддерживать друг друга и принимать наши разногласия - это путь к прочному миру", - добавил Габурич.

Далее, он отметил, что Азербайджан добился значительного прогресса в социально-экономическом развитии.

"Хорошо, когда энергия общества тратится на развитие, когда у народов есть цели, объединяющие людей для созидания и прогресса и это является большой заслугой Президента Ильхама Алиева. Азербайджан добился значительного прогресса в социально-экономическом развитии, и уверенно идет вперед. Социальная стабильность в Азербайджане - это инвестиции страны в региональную стабильность", - сказал он.

Габурич также выского оценил поддержку Президентом Азербайджана деятельности Международного Центра Низами Гянджеви.

"Международный центр Низами Гянджеви стал признанной площадкой для международного сотрудничества и может способствовать повышению эффективности глобального диалога. Мы высоко ценим поддержку Президента Ильхама Алиева работе организации. Я надеюсь, что в предстоящий период Международный центр Низами Гянджеви еще больше активизирует свою работу для поддержки глобального диалога и поможет определить приоритетность проблем, которые угрожают будущему человечества - изменение климата, глобальное потепление, загрязнение воздуха, воды и почвы и продовольственный кризис. Мы сталкиваемся с большими проблемами, которые могут и должны нас объединить - и наш Международный Центр Низами Гянджеви может внести ключевой вклад в этот процесс", - сказал Габурич.