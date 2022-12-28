Товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном вырос многократно

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в январе - ноябре 2022 года составил 549,8 миллиона долларов, что на 396,6 процентов выше показателя, зафиксированного годом ранее (110,7 миллионов долларов), передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за данный период составил 10,28 процентов от общего товарооборота Азербайджана со всеми странами СНГ.

Согласно данным, предоставленным комитетом, экспорт Азербайджана в Казахстан составил 90,4 миллиона долларов, что на 152 процента больше по сравнению с 35,8 миллиона долларов в 2021 году.

При этом импорт из Казахстана в Азербайджан составил 459,3 миллиона долларов. По сравнению с показателем 2021 года (74,8 миллиона долларов) Казахстан экспортировал в Азербайджан товаров и услуг на 513 процентов больше.

В январе - ноябре 2022 года сальдо внешнеторгового оборота в отчетном периоде осталось положительным и увеличилось в годовом исчислении более чем на 14.06 миллиарда долларов, или более чем в два раза до 23.45 миллиарда долларов (9.38 милиларда долларов в январе-ноябре 2021 года).