Цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть в среду утром чуть растут, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,24%, до 84,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 79,64 доллара.

В понедельник комитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих будет отменен карантин.

"Нефть торгуется на более значимой истории о том, что Китай ослабил свои коронавирусные ограничения и ожидает роста путешествий", - сказал агентству Блумберг аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).