https://news.day.az/economy/1523730.html В Нахчыванской Автономной Республике состоится большое мероприятие с участием предпринимателей - Микаил Джаббаров
В Нахчыванской Автономной Республике состоится большое мероприятие с участием предпринимателей - Микаил Джаббаров
В следующем году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана планируется провести большое мероприятие с участием предпринимателей.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
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