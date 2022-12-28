В Нахчыванской Автономной Республике состоится большое мероприятие с участием предпринимателей
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В следующем году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана планируется провести большое мероприятие с участием предпринимателей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Новость обновляется