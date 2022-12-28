В Нахчыванской Автономной Республике состоится большое мероприятие с участием предпринимателей

В следующем году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана планируется провести большое мероприятие с участием предпринимателей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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