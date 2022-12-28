Развитие предпринимательства – главный драйвер роста экономики в Азербайджане

В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" одной из главных наших целей является доведение доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП по ненефтегазовому сектору до 35 процентов.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что развитие предпринимательства в Азербайджане определено как главный драйвер роста экономики.

Мовсумов добавил, что согласно стратегии, также планируется доведения доли занятости МСБ в ненефтегазовом секторе до 60 процентов.

"Развитие частного сектора в стране, в том числе микро, малых и средних предприятий, повысит интерес отечественных и зарубежных инвесторов к экономике страны, расширится ненефтяной экспорт. Все шаги, реализуемые по инициативе Президента, направлены на развитие предпринимательства в стране, особенно МСБ", - добавил он.