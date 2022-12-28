Создаются финансовые инструменты в соответствии с требованиями азербайджанской экономики

Фонд развития бизнеса ставит перед собой цель внедрения новых инструментов в 2023 году.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии презентации премии "Dayaq".

По словам министра, через фонд предполагается реализация как мер поддержки, так и инструментов грантового характера.

"До сих пор основным нашим инструментом было введение льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства. Фонд охватывает тысячи проектов, но использование только этого инструмента не соответствует сегодняшнему спросу экономики. С этой точки зрения мы создадим ряд финансовых инструментов в соответствии с требованиями азербайджанской экономики. В связи с этим в первом квартале следующего года мы проведем презентацию", - сказал он.

Джаббаров добавил, что в этом году годовая стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана впервые превысит три миллиарда долларов.

"Стоит отметить, что мы достигли положительной динамики после пандемии и экономика страны выросла на 5,8 процента в прошлом году и на 4,8 процента в январе-ноябре этого года. Кроме того, по состоянию на 15 декабря текущего года мы обеспечили более 15 миллиардов манатов налоговых поступлений", - отметил он.