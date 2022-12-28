Стало известно, на сколько процентов вырастет ВВП Азербайджана

По итогам нынешнего года рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 5-6 процентов.

Об этом, как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

По его словам, наша страна по показателю ВВП на душу населения занимает лидирующие позиции среди стран СНГ.

"Хочу отметить, что ряд компаний входящих в инвестиционный холдинг завершат 2022 год с прибылью. Некоторые завершат этот год с рекордными показателями. Конечно, все финансовые показатели будут опубликованы в свободном доступе", - сказал он.

Алиханов сообщил, что ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) является одним из успешно действующих компаний нашей страны.

"Хочу напомнить, что ЕБРР недавно выделил для ASCO 100 млн долларов безгосударственной гарантии, что говорит об ее устойчивости и доверии к ней", - добавил он.

Напомним, что 28 декабря в ASCO состоялся аукцион по размещению облигаций ЗАО. Были размещены сто тысяч облигаций номинальной стоимостью одна тысяча долларов каждая на сумму сто миллионов долларов со сроком обращения пять лет, по годовой ставке шесть процентов.