Разрабатываются специальные подходы к деятельности граждан Азербайджана в Карабахе

Главная ценность МСБ для экономики любой страны, в том числе и Азербайджана, заключается в том, что они обеспечивают гибкость, трудовую занятость и стабильность экономики.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии "Dayaq".

По его словам, разрабатываются специальные подходы к деятельности любого гражданина Азербайджана на освобожденных территориях.

"Роль МСБ в диверсификации страны неоценима. Десятки предпринимателей уже работают на освобожденных территориях. В некоторых случаях предприниматели принимают инвестиционное решение, руководствуясь собственным патриотизмом вкупе с бизнес-подходом. Считаю, что в этом смысле налицо демонстрация социальной ответственности, гражданской позиции. Но мы не строим свою деятельность на основе этого, как бизнес должен зарабатывать деньги, иметь возможности, чтобы быть устойчивым. Льготы, которые будут применяться с первого января, проекты, предусмотренные на освобожденных территориях, рассчитаны именно на то, чтобы экономическая активность была стабильной и рентабельной. Стоит отметить, что в 2023 году мы станем свидетелями запуска многих новых проектов", - сказал он.