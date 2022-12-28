В Товузе построен новый автомобильный тоннель

Согласно распоряжению Главы государства о строительстве нового дорожного узла на участке железнодорожной линии Баку-Беюк-Кясик, проходящей по улице Ровшана Мамедова в городе Товуз, которое обеспечит комфортное движение автомобилей и пешеходов - завершены строительные работы, проводимые по заказу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Для обеспечения безопасности граждан, проживающих в окрестностях, в том числе пользующихся указанным перекрестком, под железнодорожной линией построен автомобильный туннель.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Агентстве.

Согласно информации, общая длина закрытой части нового туннеля вместе с подъездными путями составляет 30 метров, а общая длина - 420 метров", - отмечается в сообщении.

"Автомобильный туннель состоит из четырех полос движения шириной по два метра каждый. Было отмечено, что общая ширина закрытой части нового туннеля составляет 11 метров. Строительство боковых дорог и пешеходных тротуаров длиной 120 и 150 метров в каждом направлении по всему туннелю также входит в проект ГААДА", - отмечено в сообщении.

Ширина проезжей части в туннеле составляет 4 метра в обе стороны, ширина боковых путей 5-7 метров, ширина проезжей части 4-6 метров. Для расширения дорог по проекту были выполнены мероприятия по сносу, переносу препятствий и линий коммуникаций с территории строительства, а также работы по забиванию свай.

Отметим, что пересечение автомобильной дороги с железнодорожным полотном в этом районе создавало опасную ситуацию для всех участников движения. После ввода в эксплуатацию нового тоннеля транспортные средства смогут спокойно продолжить свой путь, не пересекая железнодорожную линию.

Автомобильный тоннель был построен с высоким качеством в соответствии с требованиями"строительных норм и правил", с соблюдением технологической последовательности, под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.