https://news.day.az/economy/1523903.html В Азербайджане обсуждены приоритеты деятельности Центра анализа и координации промышленной революции на 2023 г. - Микаил Джаббаров
В Азербайджане обсуждены приоритеты деятельности Центра анализа и координации промышленной революции на 2023 г. - Микаил Джаббаров
Обсуждены приоритетные направления деятельности Центра анализа и координации промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана на 2023 год.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, состоялось заседание Наблюдательного совета 4SIM под председательством министра экономики Микаила Джаббарова.
На заседании была представлена информация о мерах, проведенных в области управления 4SIM в течение 2021-2022 годов.
Кроме того, были приняты соответствующие решения по смете доходов и расходов на 2022 год, а также по другим вопросам.
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