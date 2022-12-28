Состоялось заседание Тарифного совета Азербайджана

28 декабря состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

Об этом в среду сообщили Day.Az в Совете.

Согласно информации, на заседании была утверждена стоимость еще 149 новых лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию и в соответствии с пунктом 7.1 "Порядок регулирования цен на лекарственные средства, прошедших государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами", утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 июня 2015 года, с пунктом 4.1 "Инструкции по методам расчета цен на лекарственные средства", утвержденной Постановлением тарифного (ценового) Совета Азербайджанской Республики от 21 июля 2015 года, с целью надежного обеспечения населения лекарственными средствами были внесены изменения в цены еще 202 препаратов.

Так образом, с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя и прочих данных, количество лекарственных средств, цена которых утверждена, составляет 13 642 наименования. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета(www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).