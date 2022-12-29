Официальный курс маната к мировым валютам на 29 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,806 маната соответственно, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8060

1 австралийский доллар

AUD

1,1473

1 аргентинский песо

ARS

0,0096

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,323

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0995

100 южнокорейских вон

KRW

0,1341

1 чешская крона

CZK

0,0746

100 чилийских песо

CLP

0,197

1 китайский юань

CNY

0,2438

1 датская крона

DKK

0,2429

1 грузинский лари

GEL

0,6285

1 гонконгский доллар

HKD

0,2181

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0461

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1625

1 швейцарский франк

CHF

1,8336

1 израильский шекель

ILS

0,4803

1 канадский доллар

CAD

1,2516

1 кувейтский динар

KWD

5,5488

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3846

1 мексиканский песо

MXN

0,0876

1 молдавский лей

MDL

0,0887

1 египетский фунт

EGP

0,0687

1 норвежская крона

NOK

0,1719

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,385

1 российский рубль

RUB

0,0234

1 сингапурский доллар

SGD

1,2606

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2624

1 турецкая лира

TRY

0,0908

1 тайваньский доллар

TWD

0,0553

1 таджикский сомони

TJS

0,1662

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2716

1 новозеландский доллар

NZD

1,0775