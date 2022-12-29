Спрос на поставки нефти из Азербайджана в Европу резко вырастет

Источник: Агентство международной информации Trend

Эмбарго ЕС на российскую нефть вызовет резкий рост спроса у европейских стран на поставки из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Филипп Лаусберг, политический аналитик Центра европейской политики (EPC).

"Эмбарго ЕС на российскую нефть увеличит европейский спрос на нефть из других стран. Практически все нефтедобывающие страны, кроме России, вероятно, выиграют от роста европейского спроса на их сырую нефть и, возможно, от повышения цен. Это включает в себя экспортеров нефти из Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также Азербайджан", - сказал он.

По мнению эксперта, спрос на российскую нефть снизится, поскольку Россия не сможет немедленно заменить ЕС как крупнейшее экспортное направление.

С другой стороны, снижение мирового спроса из-за замедления мировой экономики и политики карантина в Китае может уравновесить эффект снижения российского экспорта, отметил он.

Лаусберг отметил, что ограничение цен на нефть, скорее всего, приведет к сокращению экспорта российской нефти - по крайней мере, временно. Это связано с тем, что Россия объявила, что не будет продавать нефть странам, которые настаивают на предельных ценах. Поскольку большинство стран зависят от западных страховых компаний в доставке импортируемой нефти, и эти компании, скорее всего, будут соблюдать предельные цены, это может привести к нехватке транспортных мощностей для транспортировки российской нефти в страны нефтепереработки.

"Это может привести к снижению мировых поставок нефти, что станет причиной роста цен на нефть. Данный фактор может привести к росту цен на другие нефтепродукты, такие как дизельное топливо. Кроме того, ограничение цен на нефть может привести к снижению экспорта российской нефти в страны нефтепереработки, такие как Индия и Сингапур, что может вынудить эти страны импортировать более дорогую нефть из других стран", - отметил эксперт.

Таким образом, поскольку поставки российской нефти, вероятно, сократятся из-за ограничения цен на нефть и нефтяного эмбарго ЕС, Азербайджану стоит ожидать рост спроса на свою нефть. Следовательно и цены, которые Баку устанавливает на свою нефть, тоже повысятся, сказал в заключении эксперт.