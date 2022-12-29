ЦБ Азербайджана представил дорожную карту по финуслугам на 2023 г.

На заседании рабочей группы Центрального банка Азербайджана по развитию финансовых рынков и доступности кредитов комиссии по деловому климату и международным рейтингам была представлена информация о проекте плана действий рабочей группы на 2023 год и дорожной карте на 2023 год в отношении индикатора "финансовые услуги" по проекту "Благоприятная бизнес-среда" Группы Всемирного банка.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), дорожная карта состоит из 3 субиндикаторов, 11 компонентов, 47 субкомпонентов и 42 показателей.

Согласно ЦБА, 18 из этих мер включают в себя деятельность, связанную с устойчивым финансированием, 12 - с деятельностью кредитных бюро и реестров, пять - с эффективностью получения кредитов, пять - с электронными платежами и две - с формированием нормативных рамок по бизнес-кредитам и обеспеченным сделкам.

Также была представлена информация о мерах, направленных на устойчивое финансирование.

"Эти меры включают в себя создание правовой основы в отношении "зеленых" облигаций, разработку дорожной карты и таксономии устойчивого финансирования (система классификации экономической деятельности), разработку порядка эмиссии "зеленых" облигаций, а также включение климатических рисков в структуру финансового контроля и меры по формированию нормативной основы в отношении "зеленых" кредитов", - говорится в сообщении ЦБА.