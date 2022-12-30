Официальный курс маната к мировым валютам на 30 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8114 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8114

1 австралийский доллар

AUD

1,1518

1 аргентинский песо

ARS

0,0096

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3221

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1002

100 южнокорейских вон

KRW

0,1348

1 чешская крона

CZK

0,0749

100 чилийских песо

CLP

0,1982

1 китайский юань

CNY

0,2443

1 датская крона

DKK

0,2436

1 грузинский лари

GEL

0,6298

1 гонконгский доллар

HKD

0,218

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0477

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1624

1 швейцарский франк

CHF

1,8412

1 израильский шекель

ILS

0,4835

1 канадский доллар

CAD

1,2546

1 кувейтский динар

KWD

5,5514

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1118

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3852

1 мексиканский песо

MXN

0,0874

1 молдавский лей

MDL

0,0889

1 египетский фунт

EGP

0,0687

1 норвежская крона

NOK

0,1719

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,3868

1 российский рубль

RUB

0,023

1 сингапурский доллар

SGD

1,2651

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2624

1 турецкая лира

TRY

0,0909

1 тайваньский доллар

TWD

0,0553

1 таджикский сомони

TJS

0,1662

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2813

1 новозеландский доллар

NZD

1,0754