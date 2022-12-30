Официальный курс маната к мировым валютам на 30 декабря

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8114 маната соответственно, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу: