ЦБ Азербайджана о денежно-кредитной политике в 2023 году

В Азербайджане и в следующем году денежно-кредитная политика будет направлена на стабильность цен.

Как сообщает в пятницу Day.Az об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

В результате целенаправленной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, в 2022 году в экономике страны в целом сохранилась макроэкономическая стабильность и продолжился экономический рост.

Среда деятельности ЦБА в 2022 году характеризуется многосторонним воздействием глобальных экономических процессов на экономику страны. Восстановление мирового спроса более высокими темпами, чем предложение, резкая волатильность мировых цен на биржевые товары и инфляция в странах-торговых партнерах, а также рост затрат на снабжение и логистику повлияли на инфляцию внутри страны. А с точки зрения платежного баланса и поддержки внутренней экономической активности внешняя среда была в основном благоприятной для Азербайджана. В условиях профицитного платежного баланса предложение на валютном рынке расширилось, а рост стратегических валютных резервов страны продолжился.

"В текущем году денежно-кредитная политика направлена на смягчение инфляционного давления за счет монетарных факторов. Денежные факторы ограничивали избыточный рост совокупного спроса. Решения по денежно-кредитной политике принимались с учетом факторов фактической и прогнозируемой инфляции, а также баланса рисков. Принят ряд решений по совершенствованию операционной системы денежно-кредитной политики, начато внедрение инструментов денежно-кредитной политики в новой конфигурации. Указанные меры послужили усилению передачи решений денежно-кредитной политики инфляции через процентный канал. Впервые в текущем году межбанковские проценты начали реагировать на параметры процентного коридора Центрального банка", - отмечает ЦБА.

В следующем году денежно-кредитная политика также будет направлена на обеспечение стабильности цен в стране.

"В 2023 году денежно-кредитные условия будут корректироваться в зависимости от динамики годовых показателей инфляции и отклонения обновленных прогнозов от целевого диапазона. В случае снижения фактических и прогнозных показателей годовой инфляции будет рассмотрена пауза в ужесточении денежно-кредитной политики с последующим ее смягчением",- говорится в заявлении.

Продолжится работа по совершенствованию стратегических и операционных рамок денежно-кредитной политики, руководствуясь "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы".