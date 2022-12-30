https://news.day.az/economy/1524402.html К сведению иностранцев, желающих работать в Карабахе
К сведению иностранцев, желающих работать в Карабахе
В Азербайджане усовершенствована процедура выдачи и продления разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждается в ходе прений о внесении изменений в миграционный кодекс и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".
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