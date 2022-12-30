К сведению иностранцев, желающих работать в Карабахе

В Азербайджане усовершенствована процедура выдачи и продления разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой деятельности на освобожденных территориях.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждается в ходе прений о внесении изменений в миграционный кодекс и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

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