https://news.day.az/economy/1524428.html В Азербайджане будут заморожены активы ряда лиц
В Азербайджане будут заморожены активы ряда лиц
В Азербайджане активы ряда лиц будут заморожены.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".
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