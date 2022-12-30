В Азербайджане будут заморожены активы ряда лиц

В Азербайджане активы ряда лиц будут заморожены.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "О целевых финансовых санкциях".

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