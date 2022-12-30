Азербайджан будет применять финансовые санкции.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса законопроект "О целевых финансовых санкциях" вынесен на обсуждение в третьем чтении.

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