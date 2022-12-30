https://news.day.az/economy/1524440.html В Азербайджане купля и продажа драгоценных камней и металлов будет безналичной
В Азербайджане купля и продажа драгоценных камней и металлов будет безналичной
В Азербайджане определяется денежная сумма, при превышении которой купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов, будет осуществляться только в безналичном порядке.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорилось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О целевых финансовых санкциях".
Согласно законопроекту, купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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