Pasha Holding запускает программу медицинского страхования для детей из семей шехидов

Pasha Holding запускает программу медицинского страхования в рамках социальной поддержки детей героев-шехидов, погибших в результате армянской провокации сентября 2022 года и 44-дневной Отечественной войны. Программа страхования, предоставляемая PASHA Insurance (PAŞA Sığorta), будет применяться с 1 января 2023 года, передает Day.Az.

Расширенный пакет страхования также покроет обследование и лечение стоматологических и хронических заболеваний. Чтобы воспользоваться страховым пакетом, застрахованные дети или их родитель смогут связаться со страховой компанией PASHA, и записаться на прием к врачу по беспокоящим их вопросам в ближайшем медицинском учреждении .

Отметим, что с 19 декабря 2022 года PASHA Holding запустила программу социальной поддержки. В рамках программы в течение 2023 года для детей шехидов в возрасте до 18 лет будут реализованы социальные проекты в сфере образования, здравоохранения и других сферах, в праздничные дни будут предоставлены подарки.

Первые подарки начали доставлять в канун новогодних праздников. С 22 декабря сеть супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров общественного объединения "Региональное развитие" подарила праздничные подарки семьям шехидов.