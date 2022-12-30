В Азербайджане будет проведена оценка страновых рисков

В Азербайджане на уровне страны выявляются и оцениваются риски, определяются цели в соответствии с этими рисками, а также вырабатываются новые меры по устранению или снижению их воздействия.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом был вынесен на обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

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