https://news.day.az/economy/1524557.html В Азербайджане подготовят перечень продтоваров местного производства, которые заменят импорт
В Азербайджане подготовят перечень продтоваров местного производства, которые заменят импорт
Будет подготовлен перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары.
Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".
Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.
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