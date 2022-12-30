В Азербайджане подготовят перечень продтоваров местного производства, которые заменят импорт

Будет подготовлен перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен утвердить перечень продовольственных товаров местного производства, которые заменят импортные товары, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.