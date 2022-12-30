Одним из приоритетов является вовлечение месторождений на освобожденных землях в экономический оборот

Одним из главных приоритетов на 2023 год является вовлечение месторождений полезных ископаемых на освобожденных от оккупации территориях в экономический оборот.

Об этом сказал сегодня председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Самир Идаятов, отвечая на вопрос Trend во время брифинга по итогам года, передает Day.Az.

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