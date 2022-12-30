В Азербайджане изменен порядок выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки

С учетом требований системы разрешений для владельцев автотранспортных средств на территории Азербайджана внесены изменения в общие правила и условия осуществления международных автомобильных перевозок.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин, это нашло отражение в изменении в "Положение о системе разрешений".

Согласно постановлению, разрешительные документы Международного транспортного форума, предусмотренные частью 7 настоящего Положения, выдаются операторам, отвечающим требованиям "Хартии качества международных автомобильных грузовых перевозок, реализуемых в рамках Многосторонней системы квот Конференции министров транспорта Европы".