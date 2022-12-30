https://news.day.az/economy/1524642.html В Азербайджане топливо для реактивных двигателей освобождено от ввозной таможенной пошлины
В Азербайджане топливо для реактивных двигателей освобождено от ввозной таможенной пошлины
Топливо марки TC-1 для реактивных двигателей освобождено от 15-процентной таможенной пошлины до 31 декабря 2023 года.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана "О товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".
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