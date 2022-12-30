В Азербайджане топливо для реактивных двигателей освобождено от ввозной таможенной пошлины

Топливо марки TC-1 для реактивных двигателей освобождено от 15-процентной таможенной пошлины до 31 декабря 2023 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана "О товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин".