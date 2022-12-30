Азербайджан войдет в число стран с обширными льготами в секторе ИКТ в регионе

Глава азербайджанского государства подписал ряд документов, связанных с сектором ИКТ, предусматривающих изменения в соответствующие законы и кодексы. Тем самым с 1 января 2023 года Азербайджан войдет в список стран, где к сектору ИКТ в регионе будут применены самые масштабные льготы.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В публикации говорится, что в результате этих изменений к компаниям, работающим в сфере ИКТ, физическим лицам, работающим в этих компаниях, в том числе иностранным специалистам, будут применяться значительные налоговые льготы. Наряду с этим, предусмотрены значительные льготы, связанные с обязательными социальными государственными страховыми выплатами как местных работников, так и привлеченных иностранных специалистов, и другие льготы.

"Основной целью внесенных изменений является стимулирование развития сферы ИКТ в Азербайджане, привлечение новых игроков в эту сферу и превращение нашей страны в региональный центр ИКТ. Льготы также имеют важное значение с точки зрения открытия иностранными ИКТ-компаниями филиалов или представительств в Азербайджане, привлечения иностранных инвестиций", - говорится в публикации.

Набиев добавил, что привлечение иностранных специалистов и международных компаний в эту сферу, наряду с экономической активностью, также внесет важный вклад в развитие бизнес-среды и сферы стартапов в Азербайджане, и страна уже имеет такой опыт в энергетическом секторе.

"Считаю, что внесенные в законы и кодексы изменения привнесут оживление в сектор ИКТ и внесут свой вклад в дальнейшее развитие сферы предпринимательства", - говорится в публикации.