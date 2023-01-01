Мы сыграем роль экономического катализатора в страховом секторе страны

Источник: Агентство международной информации Trend

Представляем традиционное ежегодное развернутое интервью Нияза Исмаилова, Председателя "PASHA Life Insurance" OJSC.

- Уважаемый Нияз муаллим, читатели, интересующиеся всеми областями страхования, с нетерпением ждут вашего традиционного новогоднего интервью.

- Приветствую всех наших читателей. Я готов ответить на ваши вопросы.

1. Пожалуйста, предоставьте краткую информацию о результатах за 2022 год.

Несмотря на то, что мы еще не завершили расчеты, мы можем поделиться своими приблизительными предположениями. Вы знаете, что компания PASHA Life уже много лет занимается бизнес-деятельностью, ориентированной на 2 основных продукта. Это страховые продукты "Накопительное Страхование жизни" и "Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". По страховым сборам нам удалось добиться увеличения на 21% по продукту "Несчастные случаи на производстве" в 2022 году и на 41% по продукту "Страхование жизни".

В своем прошлогоднем интервью я заявил, что мы расширяем свою деятельность в секторе продукции, не регулируемой государством. На этот год особо хотелось бы отметить продукт "Доходное Страхование Жизни". Если в прошлом году мы получили по этому продукту 29 миллионов манатов, то в 2022 году нам уже удалось увеличить этот результат до 50 миллионов. Кроме того, скажу, что в 2023 году мы будем серьезно развивать наш бизнес в этом направлении и параллельно будем работать над микрострахованием. Думаю, что в конце следующего года мы получим положительные результаты от нового направления.

Наша прибыль не изменилась по сравнению с прошлогодним показателем. Причина в том, что некоторые из наших расходов значительно возросли. Наши расходы на ИТ-инфраструктуру, DATA-инфраструктуру и ряд проектов повлияли на динамику нашей прибыли. Но мы учитываем, что этого требует развитие. Сегодняшние инвестиции открывают более широкие перспективы на будущее. Мы, конечно, планировали эти затраты на 2022 год и рассчитывали на прибыль в 22 миллиона. Превзойдя эти ожидания, мы добились на 21% больше результатов.

2. Вы начали работать сразу над несколькими новыми направлениями. Был ли процесс сложным? И на каком этапе вы сейчас находитесь?

Конечно же, это был вызов. Таковы требования сегодняшнего дня. Сегодня сложно представить развитие без адаптации к данным тенденциям.

В настоящее время в компании происходят внутренние преобразования. Для меня главное, что мы знаем, где наши пробелы, где и что нам нужно исправить, и двигаться вперед в этом направлении. Это непросто, поскольку в компании формируется новая культура. Все изменения состоят из этапов механической реализации и адаптации корпоративной культуры. Здесь внедрение новой культуры охватывает всех сотрудников, каждый должен ознакомиться с нововведением и уверенно применять его в своей повседневной работе.

"PASHA Life" уже успешно прошла стадию механической реализации на пути к Agile-трансформации. Agile-практики, процессы, структурирование были внедрены на профессиональном уровне. Ведется серьезная работа по адаптации корпоративной культуры к новому подходу, впитыванию Agile-образа мышления в ДНК компании. Следующая большая задача, стоящая перед нами, - сформировать мышление Agile и соответствующую корпоративную культуру естественным путем, без специального вмешательства. Естественная адаптация к инициированным изменениям сделает нас более прогрессивными, повысит результаты и скорость трансформации.

Передовые международные компании добились больших успехов в этом направлении. Итак, рассматриваемые компании уже перешли от сильного механического внедрения к естественному формированию соответствующей корпоративной культуры, приобретению новых "мягких" навыков всеми сотрудниками, в том числе руководителями, формированию команд из сильных талантов, также добились поступления идей и предложений традиционно не сверху вниз, а "снизу вверх" - от команд к руководителям. Эти компании также сосредотачиваются не только на результате, но и на проблемах, возникающих на пути к этим результатам, на уроках, извлеченных из этих проблем, и на ценности, полученной из результатов.

Также хотелось бы сказать пару слов о Data и Экосистеме.

Мы начали применять экосистемный подход в масштабах всего холдинга. Наша главная цель здесь - быть доступными для клиентов на разных платформах. У нас много планов на следующий год в DATA сфере. Здесь мы уже определили направления развития с внешним консультантом. Дорожная карта будет составлена ​​в ближайшее время и рассчитана на следующие 3 года. Постепенно развиваем навыки в основных сферах бизнеса на основе информации-данных. Например, могу упомянуть о принятии решений на основе данных, особенно в направлении продаж.

Наш результат за 2022 год можно считать средним уровнем зрелости, то есть мы сейчас находимся на фундаментальной (foundational) стадии по сектору Data. С реализацией намеченных нами дорожных карт мы выйдем на конкурентоспособный (competitive) уровень.

Если зададите вопрос "нормально ли, что мы сейчас на таком уровне"? Могу ответить, что да - это нормально. Эта тенденция наблюдается в ведущих компаниях мира.

Могу сказать, что мы уже видим плоды этих вложений. Некоторая часть роста показателей в этом году, безусловно, стала возможной благодаря Agile и Data. Вклад этих областей в увеличение сборов примерно на 31% - был значительным.

3. Прошлый год ознаменовался рекордным результатом по сборам. Но есть ли новый рекорд на 2022 год?

Как я уже сказал, расчеты еще не завершены. Да, в прошлом году мы уже показали рекордный результат. Мы достигли самого высокого результата за всю историю страхового рынка страны, собрав страховых премий в размере 300 миллионов манатов. Как логическое продолжение нашего развития мы смогли перешагнуть рубеж в 400 миллионов, собрав в этом году дополнительно 100 миллионов страховых премий, и обновили свой же рекорд.

4. Мы наблюдаем достижение такого отличного результата уже 2 года подряд. Кажется, что есть несколько секретов этого результата. Мы хотели бы задать наш следующий вопрос. Любая компания процветает, когда ее сотрудники счастливы и здоровы. Вы согласны? Что вы делаете для этого?

Вы правы! Одна из главных причин успеха компании, пожалуй, может быть даже первая - это наличие здоровой культурной среды внутри. Мы постоянно работаем над этим. Это очень важно для деятельности наших талантов. В противном случае мы не сможем развиваться вообще. Результат нашего успеха - внутренняя среда. Для поддержания и развития этой среды осуществляется ряд внутренних программ.

Измерение индекса здоровья организации (OHI). После каждого опроса составляются и реализуются программы развития по разным приоритетам. Начиная с этого года мы внедрили проект "Вовлеченность сотрудников"(Employee Engagement), чтобы измерить приверженность и благополучие наших сотрудников. Здесь на основе специальных опросов мы выявляем, чего не хватает для мотивации сотрудников и ищем решение.

Реализуя эти и другие программы, мы стремимся поддерживать высокий уровень внутренней культуры, среды и мотивации.

5. Прекрасные инициативы. Но есть ли новые подходы в бизнес-среде, которые повлияют на всю компанию и ее культуру?

Мы знакомы с зарубежными практиками и не стесняемся их применять. Мы стремимся ценить любую возможность, приносящую пользу нашим клиентам, корпоративной культуре, бизнесу и сотрудникам. Вот некоторые из них:

Во-первых, я хотел бы поговорить о методологии "5 why". Согласно этому методу, каждое событие имеет невидимую первопричину. Возможно даже, что несколько разных случаев имеют одну и ту же первопричину. Мы спрашиваем "почему?" 5 раз, чтобы найти эту причину. Когда мы делаем это, мы достигаем истинной причины. Желающие могут поискать и прочитать об этом подробнее. На практике мы уже применяем это. Мы стараемся определить первопричины всех инцидентов и проблем, выявленных в ходе аудита. При этом, начиная с этого года, мы начали внедрять подход "Эффективная команда" в команде Правлении. Если этот подход покажет свой эффект в течении 6 месяцев, он будет применится ко всей компании. Мы работаем над проектом Риск-культуры. Для нас важно, чтобы не только структуры, непосредственно занимающиеся рисками, но даже все сотрудники компании жили культурой риска и осознавали ее. Продвигая Data-культуру, мы пытаемся привить сотрудникам компании способность принимать решения на основе цифр. Кроме того, формируются такие компетенции, как грамотная работа с данными и их защита.

6. Мы хотели бы знать о вашем вкладе в общество наряду с развитием бизнеса.

Как и каждый год, мы уделяем достаточно внимания и средств проектам социальной ответственности. Я считаю, что любая крупная компания должна уделять внимание своей корпоративной социальной ответственности.

В этом году, мы презентовали книгу "Шуша. Заветный город", посвященную Шуше, жемчужине нашей родины. Мы организовали презентацию наших первых изданных книг в Анкаре и Тель-Авиве и донесли до широкой общественности правду об Азербайджане. Мы старались уделить особое внимание детям Шехидов. Мы проводили различные благотворительные акции. Мы присоединились к акции по посадке деревьев. Поддержали 4 детских летних лагеря. Два таких лагеря были проведены в городе Шуша. Мы сняли 3 видео, с акцентом на социальные проблемы.

7. Какие у вас бизнес-планы на новый год?

Период 2021-2023 годов назвается стратегией цифровой трансформации. В этом году наша цифровая стратегия будет полностью сформирована, доработана и будет написана наша новая стратегия на 2024-2026 годы.

Наряду с ИТ-инфраструктурой мы продолжим работу в направлении совершенствования нашей Корпоративной Архитектуры (Enterprise Architecture). При этом в 2023 году мы реализуем процессы перехода на Микросервисы поэтапно, чтобы обеспечить более легкую адаптацию и интеграцию наших цифровых систем с бизнесом.

Как я уже говорил, мы будем работать над микрострахованием.

Переход на стандарты Solvency ll и IFRS 17, к которому мы долго готовились, запланирован на следующий год.

Одним из наших главных приоритетов является запуск пилотного проекта по переходу компании на полноценную Agile-систему. Обеспечение Data Driven Culture, то есть обеспечение того, чтобы все решения принимались на основе точных данных, а не интуиции. По этим направлениям мы будем работать в соответствии с дорожной картой.

Затем внедрение культуры Нового Лидерства - я упомяну, что это называется подходом "Multiplier". Если интересно, наши читатели могут поискать в интернете. Одним словом, настоящий лидер должен уметь собирать вокруг себя людей, идеи и делиться успехом. Это тоже образ мышления. Успешный руководитель ведет к успеху свою команду.

Инновационность - самое важное качество в наше время. Любая команда, способная создать такую среду, находится далеко впереди. Создав эту среду, мы сыграем роль экономического катализатора в страховом секторе страны.

8. Что бы вы хотели сказать читателям в заключение?

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира хочу сказать всем азербайджанцам мира и всем, кто чувствует себя азербайджанцем, что значение этого праздника в последние годы воистину возрасло. Успех нашей страны прямо пропорционален нашему единству.

Поздравляю всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю крепкого здоровья соотечественникам.